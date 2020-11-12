28.17 / 28.39 33.01 / 33.42
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Не помогли ни маска, ни перчатки": замглавы Рады Стефанчук заразился коронавирусом

16:09 12 ноября 2020
Руслан Стефанчук

На фоне нового антирекорда заболеваемости COVID-19 в Украине стало известно об инфицировании еще одного руководителя украинского парламента — о своем позитивном тесте сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя», — написал он в Facebook.

Напомним, ранее после позитивного теста самоизолировался спикер ВР Дмитрий Разумков. А президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака госпитализировали в клинику «Феофания».

308

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Максим Галкин

Галкин оказался "с рогами"

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Последствия инцидента

Очевидцы помогли зарезать: в деле об убийстве в харьковском ресторане новый поворот

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер