"Не помогли ни маска, ни перчатки": замглавы Рады Стефанчук заразился коронавирусом

На фоне нового антирекорда заболеваемости COVID-19 в Украине стало известно об инфицировании еще одного руководителя украинского парламента — о своем позитивном тесте сообщил первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

«Видимо, дошла очередь и до меня. Позитивный настрой сменился положительным тестом. Не уберегли ни маска, которую я фактически не снимал с марта месяца, ни перчатки, ни дезинфекции. Вероятно, надо пройти и это испытание. Поэтому вынужденно временно выбываю из строя», — написал он в Facebook.

Напомним, ранее после позитивного теста самоизолировался спикер ВР Дмитрий Разумков. А президента Украины Владимира Зеленского и главу его Офиса Андрея Ермака госпитализировали в клинику «Феофания».

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