28.17 / 28.39 33.01 / 33.42
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мэр Черкасс взбунтовался против «карантина выходного дня»

16:12 12 ноября 2020
Анатолий Бондаренко

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, следом за мэрами Львова и Ровно, выступил против введения «карантина выходного дня». Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил в своем Facebook.

«Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться», — сказал Бондаренко.

Он также выразил сомнение, что предпринимаемые меры будут эффективны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сам заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Максим Галкин

Галкин оказался "с рогами"

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Последствия инцидента

Очевидцы помогли зарезать: в деле об убийстве в харьковском ресторане новый поворот

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер