Мэр Черкасс взбунтовался против «карантина выходного дня»

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко, следом за мэрами Львова и Ровно, выступил против введения «карантина выходного дня». Об этом он заявил в видеообращении, которое разместил в своем Facebook.

«Я готов поддерживать любые решения правительства, но только в случае, когда город будет получать поддержку от государства. Сейчас же наблюдается иная ситуация. На 35% поднимается цена на газ, останавливается нормальная работа малого и среднего бизнеса. Все это приведет к миллионным потерям городского бюджета. Город может просто остановиться», — сказал Бондаренко.

Он также выразил сомнение, что предпринимаемые меры будут эффективны для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напоминаем, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко сам заразился COVID-19 и ушел на самоизоляцию.

231

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter