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Украина

Мэр Кропивницкого госпитализирован с коронавирусом

16:54 12 ноября 2020
мэр райкович

Переизбранный мэром Кропивницкого Андрей Райкович слег в больницу. Как рассказал городской голова, у него диагностировали коронавирусную инфекцию, сопровождающуюся пневмонией.

Мэр лечится в стационаре № 1 центральной городской больницы, который выделили для больных COVID-19.

«На себе испытал, что такое коронавирус и воспаление легких… Выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго! Крепкого всем здоровья!» — заявил Райкович.

Напомним, с 3 ноября город Кропивницкий с 200 тысячами населения переместился в «оранжевую» карантинную зону. Причиной стали стремительный рост заболеваемости коронавирусом и загруженность больниц. Медучреждения заполнены на 50−75%.

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