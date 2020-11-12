Запрет плановых операций в Украине: юристы объяснили, почему это незаконно
Адвокат Ростислав Кравец называет незаконными нормы нового «карантинного» постановления Кабинета Министров, в соответствии с которыми с 9 ноября получить медицинскую помощь могут только ургентные больные, а также попавшие в список приоритетных (онкобольные, беременные и новорожденные). По словам Кравца, в своем прежнем решении относительно законности жесткого карантина Конституционный суд уже признал, что ограничения на лечение, образование, свободу передвижения
Таким образом, отмечает юрист, Кабмин не имеет права запрещать проводить плановые операции и госпитализации, ведь в данном случае он превышает полномочия.
«Де-юре это означает, что люди могут подавать в суд на Кабмин и Минздрав за запрет на госпитализации. Но де-факто выиграть его будет нелегко», — цитирует юриста 112.ua.
Напомним, накануне стало известно, что Львов будет судиться с Кабмином из-за «карантина выходного дня.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»213
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