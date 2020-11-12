Украинцы проигнорировали «опрос Зеленского»: появились данные о голосовании

Социологи подвели итоги того, как украинцы отнеслись к опросу, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским во время выборов в местные органы власти. Об этом сообщает «CОЦИС — Центр социальных и маркетингових исследований».

По данным Центра, в опросе от президента участвовало лишь 16,5% участников социологического исследования. При этом большинство респондентов (68,0%) заявило, что этот опрос никак не повлиял на их отношение к Владимиру Зеленскому.

Напомним, Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса, показавшего изменения президентских рейтингов украинских политиков, — результат получился неоднозначным для Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что к концу каденции собирается ввести в Украине онлайн-голосование на выборах по лучшим мировым стандартам.

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