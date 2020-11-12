28.17 / 28.39 33.01 / 33.42
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинцы проигнорировали «опрос Зеленского»: появились данные о голосовании

19:05 12 ноября 2020
Опрос

Социологи подвели итоги того, как украинцы отнеслись к опросу, инициированному президентом Украины Владимиром Зеленским во время выборов в местные органы власти. Об этом сообщает «CОЦИС — Центр социальных и маркетингових исследований».

По данным Центра, в опросе от президента участвовало лишь 16,5% участников социологического исследования. При этом большинство респондентов (68,0%) заявило, что этот опрос никак не повлиял на их отношение к Владимиру Зеленскому.

Напомним, Киевский международный институт социологии обнародовал данные опроса, показавшего изменения президентских рейтингов украинских политиков, — результат получился неоднозначным для Владимира Зеленского.

Как сообщалось ранее, Зеленский заявил, что к концу каденции собирается ввести в Украине онлайн-голосование на выборах по лучшим мировым стандартам.

236

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Квартира

«Я знаю эту квартиру»: Данилко прокомментировал фейк о его жилье на Крещатике

«Карантин выходного дня» не остановит коронавирус: эксперты дали совет властям Украины

"Карантин выходного дня" не остановит коронавирус: эксперты дали совет властям Украины

Рустам Мурадов

Главный российский «миротворец» в Нагорном Карабахе едва не погиб на Донбассе в 2016-м

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер