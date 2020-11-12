В "Эпицентре" пошли на попятную после критики Степанова

Сети «Эпицентр» и «Новая линия» пересмотрели свое предыдущее «антикарантинное» решение и намерены реализовывать в выходные дни исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением КМ № 641 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г.».

К таким товарам относятся продукты питания, средства гигиены, лекарственные средства и товары медицинского назначения, ветеринарные препараты, а также корма.

Кроме того, сети продолжат доставлять клиентам пищу из своих ресторанов, сообщили они в своем Facebook.

Напомним, министр здравоохранения призвал представителей сетей «покуражиться» вместе с ним в реанимации «коронавирусного» отделения больницы.

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