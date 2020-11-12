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Украина

"Карантин выходного дня" не остановит коронавирус: эксперты дали совет властям Украины

19:53 12 ноября 2020
«Карантин выходного дня» не остановит коронавирус: эксперты дали совет властям Украины

В Киевской школе экономики считают, что поддержанный правительством «карантин выходного дня» не только не поможет остановить распространение COVID-19, но и нанесет ущерб бизнесу и тысяч благосостоянию семей.

Смоделировав сценарии распространения COVID-19, экономисты заявили, что ни одно частичное ограничение сегодня не будет эффективным средством сдерживания пандемии в Украине.

Вместо этого, по их мнению, нужно ввести национальные ограничения (локдаун в определенных сферах по примеру Германии) на определенный период времени (один месяц) с целью радикально уменьшить распространение заболевания и взять его под контроль. После этого можно будет вернуться к адаптивной модели карантина, подобной той, что действовала в июле-августе 2020 года. В то же время введенные ограничения необходимо сопровождать пакетом экономической поддержки для бизнеса и граждан.

Подобные национальные ограничения продемонстрировали эффективность в Бельгии и Чехии. Зато в Румынии, где по аналогии с Украиной применяют компромиссный вариант карантина, рост инфицирования только ускоряется.

Напомним, в Минздраве Украины уже допускают, что «карантин выходного дня» продлится дольше заявленного срока.

Фото Аgravery

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