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Украина

Зеленский записал видеообращение из больницы

20:14 12 ноября 2020
Зеленский записал видеообращение из больницы

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение из больницы «Феофания», куда его госпитализировали после инфицирования коронавирусом.

В кадре глава государства предстал на фоне государственных символов и оптимистично рассказал, что чувствует себя «достаточно хорошо», поблагодарив украинцев за поддержку и отчитавшись о продолжении работы в условиях самоизоляции.

«Все органы власти, считаю, работают в нормальном режиме… Все дни у меня проходят совещания, важные переговоры в онлайне, работа в целом и даже такие теплые личные встречи, как сейчас», — говорит Зеленский.

Напомним, после новости об инфицировании президента его страницы в соцсетях засыпали нелицеприятными отзывами.

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Зеленский записал видеообращение из больницы

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