Луцк присоединился к областным центрам, требующим отмены "карантина выходного дня"

И.о. мэра Луцка Григорий Пустовит по примеру некоторых других мэров обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить «карантин выходного дня».

Он напомнил, что 11 ноября в городе состоялась акция протеста против карантина, участие в которой приняли более тысячи представителей ресторанного, торгового и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города.

Кроме того, чиновник выразил мнение, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, а значит, может спровоцировать рост заболеваемости.

Напомним, в Киевской школе экономики критично эффективность решение правительства о «карантине выходного дня».

Фото Волинські Новини

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