28.17 / 28.39 33.01 / 33.42
Киев: +3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Луцк присоединился к областным центрам, требующим отмены "карантина выходного дня"

21:16 12 ноября 2020
Антикарантинная акция в Луцке

И.о. мэра Луцка Григорий Пустовит по примеру некоторых других мэров обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой отменить «карантин выходного дня».

Он напомнил, что 11 ноября в городе состоялась акция протеста против карантина, участие в которой приняли более тысячи представителей ресторанного, торгового и сферы оказания услуг, составляющих значительную долю малого и среднего бизнеса города.

Кроме того, чиновник выразил мнение, что запрет на работу большого количества заведений в выходные увеличит количество посетителей в рабочие дни, а значит, может спровоцировать рост заболеваемости.

Напомним, в Киевской школе экономики критично эффективность решение правительства о «карантине выходного дня».

Фото Волинські Новини

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

Жена Кернеса раскрыла особенность взаимоотношений

Артем Дзюба

Мастурбировал на камеру: в сети появилось скандальное видео с капитаном сборной России по футболу (18+)

Квартира

«Я знаю эту квартиру»: Данилко прокомментировал фейк о его жилье на Крещатике

Беларусы собираются на массовую акцию протеста из-за смерти избитого силовиками мужчины

Беларусы собираются на массовую акцию протеста из-за смерти избитого силовиками мужчины

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер