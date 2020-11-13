Врачи будут выбирать, кого спасать: в Раде украинцев припугнули введением полного локдауна

Если «карантин выходного дня» не остановит коронавирус, то власти будут вынуждены задумываться о более строгих и действенных мерах сдерживания опасного заболевания, в том числе и введения протокола медицинской сортировки — это когда врачи будут выбирать, кого спасать, а кого нет.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на владу» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

«Полный локдаун… возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого — нет — это катастрофа для всей страны», — сказал он.

Также Радуцкий прокомментировал возможные успехи введенного карантина выходного дня: «Если мы увидим, в результате карантина выходного дня у нас примерно на неделю будет держаться уровень 7−8 тысяч в сутки, значит, что-то было сделано неплохо».

Нагрузка в 7−8 тысяч больных за сутки приведет к меньшему количеству госпитализаций, что даст возможность отдохнуть врачам и подготовить больше коек.

При этом Радуцкий отметил, что объявление весеннего локдауна помогло избежать пиковой нагрузки и подготовить медицинскую систему. Но еще один локдаун украинская экономика, по мнению нардепа, не выдержит.

Напомним, что 11 ноября Кабинет министров отменил адаптивный карантин и ввел в Украине общий карантин с «локдауном выходного дня». Ограничения предварительно будут действовать до 30 ноября.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 12 ноября в Украине зарегистрировано 500 865 случаев коронавирусной инфекции, из них 11 057 — за последние сутки. Скончалось 9145 пациентов с COVID-19, выздоровело 227 694 человека.

Фото: pravda.com.ua

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