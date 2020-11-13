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Украина

По "рекомендации ВОЗ": стало известно, будут ли фермеры в Украине уничтожать норок

4:54 13 ноября 2020
Норка

Массовое уничтожение в Дании норок со ссылкой на якобы рекомендации Всемирной организации здравоохранения не соответствовало настоящим рекомендациям организации.

Об этом сообщили в профильной ассоциации звероводов Украине, передает Укринформ.

В действительности официальный представитель ВОЗ Маргарет Харрис в датском ток-шоу «Липперт» заявила: «Мы считаем, что глобальный риск, связанный с новым вариантом коронавируса норки, безусловно, очень низкий».

По словам представительницы ВОЗ, в организации не считают такие действия необходимыми.

«Есть вероятность, что оно предупреждает и контролирует инфекцию. Но мы оставляем на усмотрение отдельных властей принятие правильного решения для отдельной части общества и людей, которых это коснулось», — подчеркнула она.

Поэтому в Ассоциации звероводов Украины не намерены следовать ошибочно воспринятым «рекомендациям» ВОЗ, тем более, что на украинских норковых фермах соблюдают жесткие карантинные меры, и на них не выявлено ни одного случая заражения норок вирусом SARS-CoV-2.

Напомним, что по данным ВОЗ, в Дании у 214 человек зафиксировали мутировавший коронавирус, который связывают с норковыми фермами. Из-за этого в стране решили уничтожить всех норок, поскольку новый вирус опасен для людей. В стране подсчитали, что придется уничтожить от 15 млн до 17 млн ​​норок. При этом помимо Дании инфицирование норок коронавирусом зарегистрировали кроме Дании еще в пяти странах: Нидерландах, Испании, Швеции, Италии и США.

В то же время в самой Дании, как сообщали «ФАКТЫ», власти вовремя осознали ошибочность своих действий. В частности, министр по вопросам продовольствия страны Могенс Йенсен, заявил, что правительство не имело законных оснований требовать убийства норок за пределами ферм, где были выявлены заражённые зверьки. Чиновник взял на себя ответственность за дела своего министерства, но при этом подчеркнул, что решение об уничтожении животных навязали сверху.

Фото: agrostory.com

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