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Украина

Украина не признает "миротворцами" военных Путина в Карабахе: названа причина

5:11 13 ноября 2020
российская колонна

Направляемые в Нагорный Карабах российские воинские части не могут называться «миротворцами», так как РФ потеряла право на использование данного термина применительно к своим военным после оккупации части территории Украины и Грузии.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, пишет «Укринформ».

Он отметил, что продолжается агрессия РФ в Украине, включая оккупацию Крыма.

«Российская Федерация… не имеет ни юридических, ни моральных оснований называть свои военные подразделения, отныне дислоцированные в районе Нагорного Карабаха, миротворцами», — сказал Цымбалюк.

Он добавил, что действия России по отношению к другим государствам «дискредитируют понятие миротворческой миссии как таковой в смысле международного права и Устава ООН в частности».

В то же время Цимбалюк отметил «последовательную и безусловную поддержку Украиной суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ».

Как известно, премьер Армении и президенты Азербайджана и РФ подписали совместное заявление о прекращении войны в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Согласно документу, в зону конфликта в Нагорном Карабахе будут введены российские миротворцы. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора разворачивается миротворческий контингент РФ в количестве 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок их пребывания четко не определен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что правоту слов украинского дипломата доказывает биография главного российского «миротворца» в Нагорном Карабахе: назначенный командующим российским контингентом генерал-майор Рустам Мурадов участвовал в двух чеченских войнах и в боевых действиях в Сирии и на Донбассе, где едва не лишился жизни в 2016 году.

Фото: РИА Новости

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