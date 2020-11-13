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Украина

Как за нарушение ПДД: в Минздраве разъяснили, когда украинцев будут штрафовать за отсутствие маски

4:20 13 ноября 2020
Степанов в маске

В Украине гражданам не нужно носить защитные маски на улице, исключение — места большого скопления людей. А административная ответственность, предусмотренная за пребывание без средств индивидуальной защиты — маски или респиратора, касается лишь пребывания в общественных местах.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире одного из телеканалов в четверг, 12 ноября, передает пресс-служба ведомства.

«На улице носить маску не надо. Исключение — это когда вы находитесь в месте большого скопления людей. Например, когда на остановках, когда есть толпа людей, расстояние между которыми иногда меньше чем один метр. Просто надевайте маску — это безопасность», — пояснил Степанов.

Министр напомнил, что механизм наложения штрафов за отсутствие маски в общественном месте сейчас похож на механизм, который применяется в случае нарушения правил дорожного движения: нарушителю штраф должны выписывать сразу на месте.

«Подход к наложению штрафов за неношение маски изменен. До недавнего времени нарушителю выписывали протокол на месте происшествия, затем этот протокол отправляли в суд, по которому и было окончательное решение. Сейчас наши законодатели поддержали другой механизм. Штрафы будут выписываться за пребывание без маски именно в общественных местах. Когда человек, например, зашел в супермаркет, и он без маски, то дистанция уже не важна — ведь расстояние до других, разумеется, будет все время меняться. Человек должен быть в маске», — разъяснил глава Минздрава.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что 11 ноября Кабинет министров Украины согласовал решение о введении карантина «выходного дня», который будет действовать с 14 до 30 ноября 2020 года, а также поддержал переход к общегосударственному карантину с ограничениями, которые соответствуют «оранжевом» уровню эпидемиологической опасности.

Фото: ua-news.liga.net

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