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Украина

11 787 заражений за сутки: в Украине новый коронавирусный антирекорд

8:59 13 ноября 2020
ПЦР-тестирование

По оперативным данным Минздрава Украины, за минувшие сутки, 12 ноября, в Украине было зарегистрировано еще 11787 новых случаев заражения COVID-19, что является новым национальным «антирекордом» с начала пандемии.

В частности, заболели 388 детей и 555 медиков. Об этом в своем Facebook сообщил министр Максим Степанов.

Госпитализировать пришлось 1587 человек, скончались 172 пациентов, а 6155 — полностью оправились после заболевания.

За сутки проведено 73398 тестирований (в т.ч. по методу ПЦР — 46813, ИФА — 26585).

Печальное лидерство по количеству инфицированных в Украине за сутки удерживает столица (1083), за ним следуют Днепропетровская (740), Запорожская (727), Сумская (680) и Киевская (672) области.

Инфографика Минздрава Украины

Всего с начала пандемии в Украине заболели 512 652 человека, из них 9317 пациентов скончались.

Напомним, уже с 24:00 13 ноября по всей территории Украины вводится «карантин выходного дня».

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