На Украину надвигается зимняя погода

На выходных в северных и восточных регионах синоптики обещают дождь с мокрым снегом, а пятница станет последним днем без осадков. Такое заявление Укринформу сделали в Украинском гидрометцентре.

А вот в воскресенье, 15 ноября, север и восток Украины накроет циклон, который принесет осадки, а в южных и восточных областях ожидается туман.

Температура ночью будет колебаться от +2°С до -3°С, на востоке страны — до -6°С мороза, днем воздух прогреется до +6° тепла, а на Прикарпатье, Закарпатье и Одесской области — до +11°.

В столичном регионе дождь также может переходить в мокрый снег, лишь ночью 14 ноября будет без осадков. Ветер переменных направлений, 3−8 м/с.

Температура ночью составит от +2° до -3°, днем показатели будут в диапазоне +1−6°.

16−17 ноября в восточных областях продолжится мокрый снег, температура ночью и днем там будет опускаться до -5°.

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