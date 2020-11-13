Стало известно решение по службам в храмах в карантин выходного дня

Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям не планирует запрещать проведение религиозных мероприятий даже во время действия ограничения карантина выходного дня. Об этом в эфире телеканала Украина 24 сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

В то же время он подчеркнул, что во время служб служители культа и прихожане должны соблюдать требования относительно максимального ограничения количества участников служения, соблюдения ими дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Напомним, в сентябре стало известно об инфицировании бывшего патриарха Киевского и всея Руси-Украины (1995−2018 гг.) Филарета, который перед этим противился отмене причастия в церкви.

Фото Медиазона

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