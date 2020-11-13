Названо условие для полного локдауна в Украине

Локдаун в Украине придется вводить после того, как наступит локдаун медицинской сферы. Об этом заявил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, комментируя соответствующие предложения медиков.

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий конкретизировал, что означает медицинский локдаун. По его словам, такая ситуация произойдет, когда медики будут вынуждены вводить протокол сортировки госпитализированных.

«Полный локдаун… возможен, когда, не дай Бог, заработает протокол сортировки. Протокол сортировки — это локдаун системы здравоохранения. И это автоматом локдаун страны. Когда врач должен будет выбирать, кого спасать, а кого — нет — это катастрофа для всей страны», — сказал он в эфире ток-шоу «Право на владу».

При этом Радуцкий отметил, что объявление весеннего локдауна помогло избежать пиковой нагрузки и подготовить медицинскую систему, но еще один локдаун украинская экономика, по мнению нардепа, не выдержит.

Напомним, по состоянию на 13 ноября в Украине зарегистрировано уже 512 652 случаев коронавирусной инфекции, из них 11787 — за последние сутки.

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