Кравчук отказал России в праве диктовать условия

Новый украинский план по урегулированию ситуации на Донбассе поможет провести в Берлине встречу на высшем уровне, и Россия будет вынуждена дать согласие на нее. О этом руководитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил в интервью ТСН.ua.

«Сам план имеет более широкую задачу — обеспечение достижения мира на Донбассе. Это глобальная задача для нас. Но в этом перечне заданий, которые будут решаться по дороге к этой великой цели, конечно есть задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне», — сказал Кравчук.

По его словам, должна состояться видеоконференция политических советников, на которой решится, пройдет ли в этом году встреча на высшем уровне. При этом Россия вынуждена будет согласиться с мнением остальных стан.

«Будем говорить откровенно, не такое уж блестящее положение у России сегодня, чтобы диктовать многим, в том числе и Украине, какие-либо условия и не идти на любые уступки. Смотрите, новоизбранный президент США Джо Байден в разговоре с европейскими лидерами, а я такого не помню за время, по крайней мере, своего пребывания у власти, среди горячих точек дважды назвал Украину. Думаю, это хороший знак. Европа, США и весь цивилизованный мир видят, что в данном случае это не просто маленькая точка на карте. Это пламя в центре Европы, которое в любой момент может стать катастрофой», — отметил Кравчук.

Ранее сообщалось, что новый план действий по Донбассе «приняли за основу».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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