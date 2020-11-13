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Украина

Главврач "Феофании" рассказал о самочувствии Зеленского

13:33 13 ноября 2020
Главврач «Феофании» рассказал о самочувствии Зеленского

В больнице «Феофания» уверяют, что президент Украины Владимир Зеленский находится в больнице на тех же условиях, что и другие пациенты, а расходы на его лечение не превышают «стандартную» сумму (речь идет о 7,8 тысячах гривен в день).

По словам главного врача в интервью Интерфаксу-Украина, отдельного бюджета для президента нет.

«Сумма содержания президента такая же, как и каждого пациента, который попадает в больницу с коронавирусной инфекцией. Это в среднем 7,8 тыс. грн на день. Сумма может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, не ежедневно делают КТ и тест, препараты могут менять в зависимости от симптоматики», — сообщил медик.

На данный момент «Феофания», которая начала принимать пациентов с коронавирусной инфекцией с сентября, госпитализировала уже 120 человек.

Что касается самочувствия президента Зеленского, то его медики оценивают, как удовлетворительное.

«Пока нет никаких признаков, что течение болезни может осложниться. Напротив, есть симптомы, которые позволяют надеяться на скорое выздоровление», — отметил он.

Напомним, ранее в Офисе президента объяснили его госпитализацию особенностями работы главы государства в изоляции — в клинике есть специально оборудованная закрытая палата с коммуникационными возможностями.

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