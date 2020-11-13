У Зеленского попросили Байдена заблокировать Шария

Член наблюдательного совета «Укрзализниці», бывший народный депутат и журналист Сергей Лещенко уличил пророссийского блогера Анатолия Шария в подтасовке фактов — тот сообщил в сети, что президент Владимир Зеленский даже в «Феофании» продолжает делать селфи с врачами без защитной маски.

Проанализировав продемонстрированное блогером фото, Лещенко установил, что фотография Зеленского с врачами была сделана… в 2016 году в Израиле.

Это дало повод Лещенко призвать новую американскую администрацию Джо Байдена принять меры для блокирования страницы Анатолия Шария в Youtube. Такой призыв содержится в статье Лещенко для Kyiv Post.

Фото — скрин видео в YouTube



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