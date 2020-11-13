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Украина

"Не имеете права": Шмыгаль резко ответил мэрам, отказывающимся вводить "карантин выходного дня"

15:37 13 ноября 2020
карантин

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль резко отреагировал на решение некоторых мэров городов не вводить «карантин выходного дня», который утвердили на заседании правительства 11 ноября.

Премьер напомнил, что у мэров нет полномочий делать исключения для объектов, внесенных в перечень постановления.

«У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решение правительства действуют безусловно и подлежат исполнению всеми субъектами хозяйствования, которые находятся на территории Украины», — отметил Шмыгаль.

Он поручил главам облгосадминистраций скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки предпринимателей, которые на выходные не должны принимать посетителей.

Напомним, мэры Львова, Одессы, Ужгорода, Ровно, Луцка, Тернополя, Краматорска, Черкасс отказались вводить в своих городах «карантин выходного дня», объясняя тем, что эти ограничения уничтожат экономику городов.

Такое же мнение высказали в Киевской школе экономики. Экономисты заявили, что поддержанный правительством «карантин выходного дня» не только не поможет остановить распространение COVID-19, но и нанесет ущерб бизнесу и благосостоянию тысяч семей.

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