Силовики после смерти криминального авторитета Князя «спускают на тормозах» преступления его ОПГ, — СМИ

Уголовные производства, связанные с целым рядом рейдерских захватов и других преступлений в Харьковской области, к которым могут быть причастны участники преступной группировки Вадима Казарцева (Князя), якобы могут остаться нерасследованными из-за нежелания правоохранительных органов заниматься делами потерпевших. Об этом пишет издание «Комментарии» со ссылкой на источники в правоохранительных органах и заявления потерпевших, опубликованные редакцией.

Как пишут «Комментарии», после смерти Казарцева в октябре текущего года, его соратники по ОПГ, которых летом задержала СБУ, якобы вступили в переговоры с правоохранителями с целью уменьшить наказание. В частности, в СИЗО сейчас находится муж дочери Казарцева и один из его главных пособников Олег Кияшко.

«Вместе с другими участниками банды его задержали по делу о вымогательстве 5 млн грн. у владельцев одного из песчаных карьеров Харьковской области. При этом фактически было передано $ 11 тыс.», — говорится в материале.

На основании того, что сумма небольшая, пишут «Комментарии» со ссылкой на свои источники, кто-то из силовиков якобы мог пообещать, что фигуранты получат условные сроки, а остальные дела о многочисленных случаях рейдерства и насилия, приписываемых банде, расследоваться не будут.

«Кто из двух органов пошел на вероятную „сделку“ с бандой — достоверно неизвестно. Однако налицо факты, которые могут свидетельствовать о существовании таких договоренностей», — пишет редакция.

Например, под домашний арест вышел на свободу один из сотрудников Кияшко — директор компании, по делу которой тот был задержан. Кроме того, редакции стало известно, что у ряда пострадавших заявления о преступлениях ОПГ Казарцева-Кияшко либо не берут в работу, либо не проводят по ним никаких активных действий.

В частности, согласно опубликованным редакцией заявлениям, целый ряд предпринимателей в Харьковской области в период со средины 2000-х до недавнего времени подверглись силовому давлению, физическому насилию, вымогательствам, угрозам убийством и другим аналогичным преступлениям со стороны ОПГ Князя.

Например, по делу компании «Ботик» (21 172 627) Казарцева, Кияшко и сообщников обвиняют в вымогательстве $ 350 тыс., незаконном сборе урожая на 16 млн грн, угрозах физической расправы и покушении на убийство. Экс-владелец ООО «Будівельник» (31 234 033), у которого силой забрали его компанию, оценивает свои потери в $ 4 млн. Через вооруженное нападение и угрозы физической расправы забрали у ее владельца машиностроительную компанию ООО «Харьковэнергоремонт» (34 113 412), у которой есть много международных заказов на изготовление турбин и другой техники, а имущество оценивалось в 159 млн грн.



О физических нападениях, сожженном автомобиле, угрозах жизни и незаконном переписывании доли в предприятии на рейдеров пишет заявлении и инвестор ООО «СП Мелиховское» (707 188). Аналогичные заявления о физическом насилии также подал экс-владелец незаконно переписанного на людей Кияшко ООО «Рассвет» (707 171). О вымогательстве $ 100 тыс. со стороны Казарцева и его структур за якобы «решение проблем» с правоохранительными органами пишет в заявлении и глава ФХ «Строгого» (21 229 706). После рейдерского захвата ФХ «Труд-2012» (38 176 222) люди ОПГ начали вывозить урожай и технику, а впоследствии совершили на нападение на семью учредителя, избивали и пытали жену и детей.

После физических угроз и незаконного отчуждения своего имущества на 20 млн грн. потерял и экс-владелец ООО «Новый асфальт» (41 625 572). Его компанию рейдеры «отжали» вместе с целым рядом активов семьи погибшего предпринимателя Александра Яковенко (ЧП «Харьковспецпостач», ЧП «Будгарант 7», ЧП «Харьковспецстроймеханизация»), которые имели много действующих подрядов по обслуживанию дорог в Харьковской и Полтавской области.

«Потерпевшие не исключают, что кто-то высокопоставленный в ОГП или СБУ мог получить щедрое вознаграждение за «мягкий исход» для членов группировки, поэтому боятся, что дела, в которых подозревают членов банды, просто будут «спущены на тормозах», — предположили журналисты «Комментариев» в своем материале.

На фото в заголовке — задержание банды Князя

Фото СБУ

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