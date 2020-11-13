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Украина

Украинские школьники возвращаются за парты с 16 ноября

18:10 13 ноября 2020
школьники

В связи с переходом всех областей Украины на единый «оранжевый» уровень эпидемиологической опасности, который предусматривает обучение оффлайн, в украинских школах с 16 ноября снова возобновляются занятия.

В частности, в Харькове с 16 ноября у учеников 5−11 классов начнутся обычные занятия с посещением школ, сообщает Сity. Кharkov.

В Сумах, Запорожье и других городах также с 16 ноября возобновляется учеба в школах учеников среднего и старшего звена.

Дистанционное обучение будет возобновлено в том случае, если в школах на самоизоляции из-за контакта с пациентом с COVID-19 уйдет более 50% учеников и учителей.

Детские сады работают с соблюдением всех карантинных требований.

Вместе с тем, учреждениям высшего и профессионального образования МОН рекомендует проводить занятия по смешанной форме с внесением соответствующих изменений в график образовательного процесса и расписания занятий, учитывая эпидемическую ситуацию в каждом конкретном регионе и учебном заведении, сообщил министр Сергей Шкарлет.

Напомним с 13 ноября в Украине вводится «карантин выходного дня». Во всех регионах будут действовать ограничения, характерные для «оранжевой» зоны.

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