«Нет морального права»: Житомир оказался вводить «карантин выходного дня»

Житомир присоединился к городам, которые отказываются вводить утвержденный Кабмином «карантин выходного дня». Об этом городской голова Сергей Cухомлин сообщил в своем Facebook.

«У меня лично нет морального права вводить дополнительные карантинные ограничения. Этот вопрос с рассмотрения исполкома сегодня сняли. Дополнительные ограничения — это ответственность за людей, которые теряют возможность зарабатывать и кормить свои семьи. В том числе: при таком количестве больных, 2 дня „локдауна“ на ситуацию не повлияют. Это подтверждают вирусологи и эпидемиологи», — написал Сухомлин

Против введения «карантина выходного дня» выступила и городская власть Чернигова — соответствующее решение опубликовано на сайте Черниговского горсовета.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что у мэров нет полномочий делать исключения по «карантину выходного дня».

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