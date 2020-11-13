Львов объявил субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы избежать «карантина выходного дня»
Львовский исполком на заседании решил объявить рабочими днями все выходные, которые попадают под действие введенного Кабмином карантина. Об этом городской голова Андрей Садовый написал в своем Facebook.
«Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин „выходного дня“, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд», — сообщил Садовый.
Мэр Львова отметил, что будет действовать горячая линия для тех, кому будут мешать работать.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Шмыгаль заявил, что мэры не могут отменить решение Кабмина по «карантину выходного дня».
Фото: pixabay.com89
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