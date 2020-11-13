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Украина

Львов объявил субботу и воскресенье рабочими днями, чтобы избежать «карантина выходного дня»

19:58 13 ноября 2020
Львов

Львовский исполком на заседании решил объявить рабочими днями все выходные, которые попадают под действие введенного Кабмином карантина. Об этом городской голова Андрей Садовый написал в своем Facebook.

«Приняли решение, что до 30 ноября суббота и воскресенье на территории Львова объявлены рабочими днями для заведений общественного питания, торгово-развлекательных центров, учреждений культуры, спортивных залов, фитнес-центров и рынков. Это означает, что во Львове невозможно ввести карантин „выходного дня“, у нас нет выходных. Люди имеют право на труд», — сообщил Садовый.

Мэр Львова отметил, что будет действовать горячая линия для тех, кому будут мешать работать.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Шмыгаль заявил, что мэры не могут отменить решение Кабмина по «карантину выходного дня».

Фото: pixabay.com

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