Петиция Зеленскому об отмене "карантина выходного дня" набрала необходимые 25 тысяч голосов всего за три дня

На официальном сайте электронных петиций петиция об отмене в Украине «карантина выходного дня», опубликованная 10 ноября 2020 года, набрала уже 25204 голоса.

Инициатором петиции стала Екатерина Егорова.

Ссылаясь на статьи Конституции, автор пишет, что введение такого рода ограничений не повлияет на динамику распространения коронавируса. Но «карантин выходного дня» будет иметь катастрофические последствия для экономики, а также культурной сферы.

В тексте петиции просьба: отменить запрет на осуществление предпринимательской деятельности как в целом, так и с ограничением времени.

Автор петиции призывает власть «при принятии законодательных и нормативных актов строго придерживаться конституционных гарантий на предпринимательскую деятельность, труд, социальную защиту и гарантий на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями, действиями или бездействием органов государственной власти».

Напомним, Кабмин принял решение о введении в Украине с 13 ноября «карантина выходного дня». Мэры ряда областных центров отказались вводить в своих городах такие ограничения, объясняя тем, что это уничтожит экономику. Такое же мнение высказали и специалисты в Киевской школе экономики.

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