ВОЗ пообещала Украине вакцину от коронавируса: когда и сколько ее завезут

Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от COVID-19 во втором квартале 2021 года. Об этом заявил председатель Офиса ВОЗ в Украине Ярно Хабихт, передает DW.

Поставки будут проходить в рамках Фонда глобального доступа к вакцинам COVID-19, который был создан Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ВОЗ и несколькими правительствами.

По словам Хабихта, каждая страна будет получать будущую вакцину в количестве, равном 20 процентам от численности населения.

В ВОЗ считают это «справедливым распределением», чтобы придерживаться принципа равенства на первом этапе кампании по прививкам от COVID-19.

Хабихт предполагает, что транш в 20 процентов населения будет распределен среди взрослых с высоким риском, в частности, среди пожилых людей и людей, страдающих заболеваниями.

Украина получит вакцину, которая будет полностью оплачена или частично профинансирована донорами с помощью отдельного механизма, который является частью механизма COVAX.

По его словам, окончательные условия и полный пакет поддержки будут доступны позже после утверждения советом GAVI. Украине нужно будет официально подать заявку на эту поддержку.

Напомним, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, 19 ноября Украина получит информацию об ориентировочных датах поставки, количестве и стоимости вакцины против коронавируса. Речь идет о максимум 8,5 миллиона дозах, которые будут поставляться в Украину траншами. Первый из них — 1 миллион 250 тысяч доз.

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