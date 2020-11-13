В Днепре не будут вводить "карантин выходного дня"
Как во многих областных центрах, в Днепре не будут вводить «карантин выходного дня». Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.
По его словам, он ничего не отменяет.
«Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии», — уточнил Филатов.
Предпринимателям мэр пожелал хороших выходных, призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не только самим, но и для своих клиентов.
«А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе», — предупредил Филатов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль резко ответил мэрам, которые отказались вводить «карантин выходного дня».
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