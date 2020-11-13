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Украина

В Днепре не будут вводить "карантин выходного дня"

22:53 13 ноября 2020
нет карантину

Как во многих областных центрах, в Днепре не будут вводить «карантин выходного дня». Об этом в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

По его словам, он ничего не отменяет.

«Просто городская комиссия по ТБЧС заболела. Нет, не коронавирусом. Просто заболела и не имеет кворума. Они устали. И имплементировать решение Кабмина не в состоянии», — уточнил Филатов.

Предпринимателям мэр пожелал хороших выходных, призвал соблюдать масочный режим и социальную дистанцию не только самим, но и для своих клиентов.

«А всем землякам желаю проводить больше времени на свежем воздухе, гулять и наслаждаться последними днями с хорошей погодой. И не забудьте купить у предпринимателей хотя бы сосиску или чашку кофе», — предупредил Филатов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль резко ответил мэрам, которые отказались вводить «карантин выходного дня».

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