Степанов прокомментировал свое "депутатство" и дал жесткий ответ мэрам "мятежных" городов

Министр здравоохранения Максим Степанов, возглавлявший список партии «Слуга народа» на выборах в Одесский облсовет, заявил, что принял решение отказаться от мандата.

Об этом чиновник заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» в пятницу, 13 ноября.

«Депутатом областного совета я не буду. Закон позволяет объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь», — сказал он.

Как известно, по результатам выборов, «Слуга народа» заняла второе место среди партий, прошедших в Одесский облсовет, набрав около 17,5% голосов жителей области. Во многом таких результатов удалось добиться благодаря тому, что во времена президента Петра Порошенко Максим Степанов возглавлял Одесскую ОГА.

Также в эфире телепередаче Максим Степанов отреагировал на решение Львовского городского совета относительно карантина выходного дня, отметив, что объявление выходных дней рабочими не поможет избежать карантина.

Как пояснил Степанов, в постановлении Кабинета министров о карантине выходного дня речь идет не о «выходных», а о периоде времени с полуночи субботы до 00:00 понедельника, поэтому объявление субботы и воскресенья рабочими днями не поможет обойти это решение правительства.

«Они бы еще переименовали субботу и воскресенье, потому что у нас в постановлении с нуля часов субботы до нуля часов понедельника», — заявил он.

При этом Степанов высказал мнение, что городские власти, которые не собирается выполнять решение правительства о введении карантина выходного дня, не думают о жизни и здоровье людей.

«Они находятся на выборах, у них выборы, они думают не о людях, а об электорате. Это — разные вещи. Им нужны голоса, нужно быть популярными, поэтому они это делают. Они не думают о жизни и здоровье людей, именно о жизни», — сказал министр.

Он посоветовал представителям городской власти, перед тем как принимать эти решения, поехать с главой Минздрава по больницам и пообщаться с врачами.

«Меры, которые мы вводим, я даже не говорю о юридической составляющей, потому что чисто юридическая составляющая — это полномочия Кабинета министров, согласно законодательству Украины… Полномочия и обязательства местных властей — не просто соблюдать, а контролировать выполнение карантинных мероприятий. Все что они могут делать по закону — это усиливать меры», — подчеркнул Степанов.

Напомним, что Кабинет министров Украины поддержал введение карантина выходного дня с 14 по 30 ноября 2020 года. В ответ горсовет Львова, пытаясь обойти ограничения, отменил выходные до 30 ноября, заявив, что до конца месяца суббота и воскресенье в городе будут рабочими днями. Также отказались придерживаться ограничений городские власти Тернополя, Одессы, Черкасс, Львова, Ровно и Днепра.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Максим Степанов допустил продление карантина выходного дня, заявив, что такой шаг будет зависеть от динамики заболеваемости коронавирусом.

Фото: radiosvoboda.org

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