У Зеленского заявили о поддержке Германией и Францией "плана совместных шагов" Украины по Донбассу

Представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом по результатам рабочей встречи политических советников лидеров государств «Нормандской четверки» сообщили в Офисе президента Украины.

Отмечается, что руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак поблагодарил партнеров из Германии и Франции за поддержку украинской стороны. В то же время он отметил необходимость активизации работы ТКГ и выступил за принятие Плана действий, который подготовила украинская сторона.

Документ называется «План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей» и, как считают в ОП, может рассматриваться как «документ, относящийся к имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ».

«Документ является результатом всех важных наработок как в нормандском формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата», — заявил Ермак.

Андрей Ермак отметил, что в украинском документе обобщены предложения, которые были озвучены сторонами на заседаниях ТКГ.

«Участники встречи договорились продолжить консультации по выработке единой дорожной карты на основе представленного Украиной документа», — говорится в Офисе главы государства.

Напомним, на прошлой неделе украинская делегация в ТКГ объявила основные 5 пунктов собственного «Плана действий по Донбассу», который, в частности, предусматривает ряд шагов, которые позволят проведения выборов в ОРДЛО до 31 марта.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в среду, 11 ноября, в формате видеоконференции состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ), принявшей ранее за основу предложенный Украиной план действий по Донбассу. В ходе заседания руководители трех делегаций успели обсудить работу сразу по четырем направлениям: политическом, экономическом, в сфере безопасности и гуманитарном.

Фото: ukrinform

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