Какой будет размер второй пенсии от Кабмина: названа цифра

Несмотря на то, что в Минсоцполитики уверены в том, что «закрыть дыру» в Пенсионном фонде и обеспечить украинцев достойными выплатами сможет только введение в стране накопительной пенсионной системы, размер «второй пенсии» вряд ли сможет покрыть хотя бы минимальные потребности граждан.

Об этом пишет «Обозреватель».

Так, по просьбе издания в Институте демографии и социсследований смоделировали развитие ситуации и пришли к выводу, что после запуска накопительных пенсий, которые обещает Кабмин, размер второй выплаты со средней зарплаты в лучшем случае составит около 400 грн.

Более-менее достойной пенсия может стать в том случае, если выплачивать взносы 20 лет, откладывая в идеале в два раза больше. Но и тогда можно рассчитывать на выплату в размере 800 грн.

«Речь о достойной пенсии вообще не идет», — считают в институте.

Напомним, что согласно обсуждающемуся проекту запуска накопительных пенсий, откладывать должны будут все работающие украинцы, которые не достигли определенного возраста (цифра обсуждается). При этом с каждой зарплаты будут забирать 4%. Больше отдавать не придется, эти 4% заберут с налогом и взносов, которые уже взымаются с зарплат. В то же время такое новшество может также привести к увеличению дефицита бюджета Пенсионного фонда (2% зарплаты заберут из социального взноса) и снижению поступлений в бюджеты страны и населенных пунктов (2% заберут с подоходного налога).

Как известно, в Украине минимальная пенсия одна из самых низких в Европе. Уже несколько лет выплату считают по сниженному коэффициенту оценки стажа. Для примера, если сейчас выходить на заслуженный отдых, имея среднюю зарплату (около 10 тыс. грн), то размер пенсии составит всего 2,1 тыс. грн.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минсоцполитики придумали «ноу-хау», которое может повысить привлекательность на рынке труда людей предпенсионного возраста. Речь идет об отказе украинцами старше 50 лет от участия в накопительной пенсионной системе. Чиновники уверены, что предприниматели, которым не нужно будет платить за человека обязательные соцотчисления, охотнее будут принимать на работу таких людей.

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