Суд отказался признать результаты выборов в Харькове

В Харькове, где до сих пор непонятно, когда вновь избранный мэр Геннадий Кернес вернется из Германии, чтобы возглавить работу горсовета, суд отменил протокол территориальной избирательной комиссии (ТИК) по местным выборам и обязал теризбирком продолжить действия по установлению результатов выборов, сообщает «Украинская правда».

Решение принял Второй апелляционный административный суд, отменив решение суда первой инстанции, куда с иском обратился кандидат в депутаты горсовета Алексей Вац.

По информации издания, истец просил отменить протокол Харьковской городской ТИК и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

В иске кандидат сообщал, что ТИК приняла более 100 протоколов от участковых комиссий, которые были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и другие нарушения. Из-за этого их отправляли на доработку.

Рассмотрев иск, суд отменил только протокол, но отказался обязывать территориальную комиссию признавать выборы несостоявшимися и назначать повторные. В то же время суд решил, что ТИК должна «продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета».

Решение суда не подлежит обжалованию.

Таким образом, теризбирком должен пересмотреть результаты выборов. На данный момент не признана победа в выборах кандидатов в депутаты харьковского горсовета.

По данным первоначального протокола харьковской ТИК, 34 места в горсовете должны были занять депутаты «Блока Кернеса — Успешный Харьков», 19 — от «Оппозиционной платформы — За жизнь». По 9 мест получили «Европейская солидарность» и «Слуга народа», 7 — у «Партии Шария» и 6 — у «Блока Светличной «Вместе!».

Ранее «ФАКТЫ» писали, как в Харькове происходила сдача протоколов участковых избирательных комиссий в теризбирком.

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