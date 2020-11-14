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Украина

Еще один областной центр объявил субботу и воскресенье рабочими днями

8:14 14 ноября 2020
Ивано-Франковск

По примеру Львова в Ивано-Франковске решили обойти «карантин выходного дня», сделав до конца ноября субботу и воскресенье рабочими днями.

Решение приняли на заседании исполкома горсовета в пятницу, 13 ноября.

Таким образом, в городе в субботу и воскресенье могут работать заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, предприятия торгового и бытового обслуживания, учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны и рынки.

Власти города призвали всех руководителей и предпринимателей «обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемиологических мероприятий» для предотвращения распространения COVID-19.

Кроме того, горсовет Ивано-Франковска решил обратиться в Кабмин с требованием отменить решение о «карантине выходного дня», признать его неконституционным, и таким, которое вредит малому и среднему бизнесу.

Мэр города Руслан Марцинкив призвал полицию не штрафовать предпринимателей за работу во время «карантина выходного дня».

Напомним, против «карантина выходного дня» выступили мэры Черкасс, Львова, Одессы, Ужгорода, Ровно, Луцка, Тернополя, Краматорска, Житомира, Днепра и других украинских городов.

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