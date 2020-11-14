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Украина

Полиция сорвала концерт "Бумбокс" во Львове: что произошло

8:30 14 ноября 2020
музыканты

В пятницу, 13 ноября, во Львове, где власть отказалась признавать «карантин выходного дня», сотрудники полиции прекратили концерт группы «Бумбокс», который проходил с нарушением карантинных ограничений. Об этом сообщили в областном главке полиции.

Полицейские узнали из соцсетей о том, что в одном из львовских ночных клубов проходит концерт с нарушением противоэпидемических мероприятий.

Как выяснилось, посетители клуба не придерживались дистанции. Часть гостей находилась в зале без масок.

На организатора концерта составили протокол об административном правонарушении. Ему грозит штраф от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (необлагаемый минимум — 17 гривен).

Напомним, в Украине ввели карантин «выходного дня», во время которого, в частности, запрещена работа увеселительных учреждений.

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