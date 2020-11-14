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Украина

В Украине новый коронавирусный рекорд — 12 524 заболевших за сутки

8:44 14 ноября 2020
больница

За минувшие сутки, 13 ноября, в Украине было зарегистрировано 12524 новых случая заражения COVID-19. Эта самое большое количество инфицированных за сутки с начала пандемии, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 474 ребенка и 496 медработников.

Госпитализовано 1525 человек, летальних случаев — 191, 4962 человека выздоровели.

За сутки в стране проведено 78 179 тестов, в том числе методом ПЦР — 48054, методом ИФА — 30125.

Всего с начала пандемии в Украине подтверждено 525 176 случаев COVID-19, выздоровело 238 811 человек, скончались — 9508.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по всей территории Украины с 14 ноября Кабмин ввел «карантин выходного дня», но местные власти выступили против и отказываются выполнять решения Киева.

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