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Украина

В выходные дни можно продавать не только продукты питания: Минздрав сделал важное уточнение

14:35 14 ноября 2020
магазин

Во время «карантина выходного дня», который будет будут действовать в Украине с 14 по 30 ноября 2020 года, разрешено работать торговым заведениям, в которых отведено не менее 60% площади под продукты питания. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

«К нам поступают сведения, что контролирующие органы требуют от супермаркетов и магазинов закрыть отделы непродовольственных товаров или убрать такие товары с полок», — отметил Ляшко.

По его словам, в положениях постановления о карантине «выходного дня» четко прописаны нормы, по которым разрешена работа торговых заведений.

«Сейчас мы сталкиваемся со случаями буквальной трактовки написанного в положении. Стоит отметить, что соответствующим пунктом постановления о „карантине выходного дня“ разрешена работа супермаркетов и магазинов с площадью 60% и более с пищевыми продуктами без ограничения торгового ассортимента заведения», — добавил Ляшко.

Напомним, из-за «карантина выходного дня» возникли проблемы у торговцев на рынках. В частности, в Черновцах на акцию протеста вышли предприниматели Калиновского рынка. А во Львове, несмотря на разрешение местных властей, полиция заблокировала работу рынков.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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В выходные дни можно продавать не только продукты питания: Минздрав сделал важное уточнение

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