В Черновцах протестуют, во Львове "прессуют", в Харькове торгуют: продавцам с "Барабашово" карантин — не указ

Стартовавший 14 ноября «карантин выходного дня» регионы встретили в штыки. Но если в Черновцах и Львове крупные рынки с раннего утра патрулировались полицией, то в Харькове на «Барабашово» проверяющих не видели, а потому торговые точки работали в привычном режиме. Видеозапись происходившего на рынке приводит Telegram-канал Веха.

Администрация «Барабашово» — крупнейшего оптово-розничного рынка в стране — объявила, что в субботу и воскресенье торговая площадка будет функционировать в режиме склада. Тем не менее, многие реализаторы решили не менять правила работы. На фото и видео заметно, что на прилавках разложены непродовольственные товары, в частности, одежда, игрушки, выставлены детские коляски. Торговля идет бойко, и недостатка в покупателях не наблюдается.

В Черновцах на крупнейшем в городе Калиновском рынке администрация разрешила открыться только продуктовым рядам. Оставшиеся не у дел реализаторы с других торговых точек утром заблокировали подъездную дорогу к рынку. Малый бизнес требовал созвать сессию горсовета и отменить решение о субботне-воскресном карантине. Дорогу разблокировали лишь после вмешательства патрульной полиции.

Во Львове мэрия пошла на хитрость, объявив выходные дни рабочими (дескать: нет выходных — нет и карантина выходного дня). Тем не менее, в городе проигнорировали тот факт, что в распоряжении Кабмина речь шла о карантине в субботу и воскресенье, а не в выходные. Следовательно, с самого утра на рынках города наблюдались стычки предпринимателей с полицией. Правоохранители пытались составить протоколы и выписать штрафы за нарушение карантина, а торговцы пытались отстоять свое право работать в субботу.

Напомним, 14 ноября в Минздраве уточнили, что во время карантина выходного дня продавать можно не только продукты питания.

Фото true. xa/instagram

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