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Украина

Глава Минздрава Степанов тоже не устоял перед коронавирусом

21:17 14 ноября 2020
степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов не уберегся и тоже заразился коронавирусом. Глава Минздрава записал видео из дома и объявил, что переходит на самоизоляцию. По словам министра, он старался соблюдать все меры безопасности, и тем не менее 14 ноября тест на COVID-19 оказался положительным.

«Буду находиться на самоизоляции дома, работать в обычном режиме, но дистанционно», — пообещал глава Минздрава.

Напомним, за последнюю неделю COVID-19 выявлен у президента Владимира Зеленского, главы его Офиса Андрея Ермака, министра Алексея Резникова, руководства Верховной Рады (Дмитрия Разумкова и Руслана Стефанишина). Также был обновлен коронавирусный антирекорд по числу заболевших за сутки — на утро 13 ноября заразившихся стало больше еще на 11,7 тысячи.

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