"Холостяк" Добрынин "спалил" киевский ресторан, в котором позавтракал в выходной день

Бывший «Холостяк» Никита Добрынин и его жена Даша Квиткова показали в Instagram, как проводят субботу в ресторане, и невольно «засветили» заведение, нарушающее карантин выходного дня.

Даша опубликовала в сторис видео утренних посиделок в ресторане. Хвастаясь заказанным латте, девушка невольно продемонстрировала название заведения на меню.

А Никита, записывая видео, развеял последние сомнения: в кадры попали хорошо узнаваемые детали интерьера ресторана Holy Burger. На записи видно, что в заведении и за столиками, и у витрины достаточно много посетителей.

Ресторан был не единственным, кто проигнорировал введенный карантин выходного дня. Нарушали запрет на работу во многих заведениях общественного питания. Так, полиция Киева составила протоколы на администрацию ресторанов «Хлебный» и «Редкая птица». В обоих случаях посетителей заставили покинуть заведение.

Telegram-канал Pavlovsky News приводит фотодоказательства того, что в субботу 14 ноября работали элитные рестораны в Конча-Заспе под Киевом.

Принимали гостей заведения в Одессе и Львове.

Напомним, согласно установленным нормам, в карантин выходного дня рестораны и кафе могут работать только в режиме «на вынос» и доставки еды, без размещения посетителей за столиками.

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