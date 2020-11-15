В Киеве полиция брала штурмом ночной клуб-нарушитель «карантина выходного дня»

В Киеве полиции пришлось прибегнуть к силовым действиям, чтобы прекратить нарушение «карантина выходного дня» элитным клубом Havana. На вызов активистов движения «Стоп коррупция» на место инцидента прибыли два автобуса «штурмовиков», которые проникли в ресторан.

Тем не менее до приезда полиции один из правозащитников пострадал от одного из охранников заведения — тот ударил его в лицо.

Фото и видео с места событий журналист Роман Бочкала обнародовал в Facebook.

В результате спецоперации агрессивный охранник был задержан, а деятельность ресторана — прекращена.

Напомним, 14 ноября полиция заблокировала работу рынков в отказавшемся от выходных дней Львове.

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