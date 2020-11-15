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Украина

Был борцом за справедливость и долголетие: экс-нардеп Богомолец сообщила о смерти отца

17:59 15 ноября 2020
Профессор Березовский

В Киеве на 89-м году жизни скончался заслуженный деятель науки и техники Украины, специалист в областях клинической физиологии и космической медицины, профессор Вадим Березовский.

Об этом в сети сообщила его дочь, бывший народный депутат Ольга Богомолец.

«Профессор Березовский Вадим Акимович — всегда веселый, неустанный и неутомимый борец за справедливость и долголетие, за освоение космоса, за сохранение парков Киева, за защиту Александровской больницы», — описала она своего отца.

О причине смерти экс-нардеп не сообщила.

Прощание с профессором назначено на понедельник, 16 ноября. Его похоронят на Байковом кладбище Киева.

Напомним, ранее стало известно о смерти от коронавируса тещи Петра Порошенко Людмилы Переведенцевой. Ей было 84 года.

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