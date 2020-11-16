28.16 / 28.29 32.82 / 33.33
Киев: +4
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

"Поймал коронавирус": нардеп от ОПЗЖ заболел COVID-19

4:50 16 ноября 2020
Рабинович и Медведчук

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович пополнил ряды народных избранников, которые инфицированы коронавирусом.

О заболевании сам Рабинович сообщил в Facebook.

«К сожалению, поймал коронавирус! Будем лечиться», — написал нардеп.

О самочувствии соратника Виктора Медведчука пока ничего не известно.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский находится в столичной больнице «Феофания». По словам его пресс-секретаря Юлии Мендель, у главы государства легкие симптомы заболевания, но его все же решили госпитализировать.

Также в числе заболевших числятся глава Офиса президента и некоторые министры. При этом в стране продолжается сокращаться загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 15 ноября в Украине заняты 52,6% таких коек, что на 2% менее, чем днем ранее.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро 15 ноября, в Украине подтверждены 535 857 случаев заболевания COVID-19, из них 9 603 летальных, 241 444 пациента выздоровели. За сутки зафиксирован 10 681 новый случай заражения.

Фото: pravda.com.ua

20

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Чехова Анфиса

Все делаю сама: Чехова в бикини рассказала, в чем секрет ее красоты

Сок

В Германии ученые назвали напиток, способный уничтожать коронавирус

Министр здравоохранения Максим Степанов

Заболевший коронавирусом Степанов узнал три проблемы украинцев

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян женился перед смертью: стало известно о последних днях великого артиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер