Украинцев без стажа лишат спецпенсий: кто потеряет выплаты с начала января

С началом нового года 60-летние украинцы, которые не заработали необходимый стаж, не смогут получать специальную социальную выплату, доступную им сейчас.

Об этом говорится в постановлении Кабмина № 1098, которое было принято вместе с пенсионной реформой 2017-го с целью создания переходного, более мягкого периода внедрения новых правил, пишет «Обозреватель».

Сейчас право на специальную пенсию имеют те, кому не хватает стажа. Дело в том, что по закону для того, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет в 2020-м нужно иметь не менее 27 лет стажа. Если есть от 17 до 27 лет стажа, придется работать до 63 лет, а от 15 до 17 лет — 65 лет.

Но если у человека имеется 15 лет стажа, но его не достаточно, чтобы с 60-ти получать пенсию, он имеет право на социальную выплату. Но с января 2021-го украинцы без стажа рискуют вовсе оказаться без помощи.

Сейчас размер соцпенсии должен компенсировать разницу между теми доходами, которые есть, и прожиточным минимум для нетрудоспособных. В настоящее время это 1712 грн. Если бюджет семьи не покрывает указанную цифру, то разницу доплачивают из бюджета. Если же вообще нет заработка, то государство будет выплачивать полный прожиточный минимум.

Но при этом есть один хитрый нюанс: если гражданин соответствует перечисленным условиям, но у него при этом есть второй автомобиль (мотоцикл), или площадь жилья превышает 21 квадрат на человека плюс 10,5 квадратов на семью, то деньги платить не будут.

Напомним, в Украине в декабре пересчитают прожиточный минимум, который будет действовать до 1 июля 2021 года. Перерасчет повлияет на три группы пенсионеров: тем, кто получает минимум; тем, кто получает максимум и тем, у кого большой стаж.

Также напомним, что Кабинет министров собирается вводить второй уровень пенсионной системы на основе законопроекта Верховной Рады. Но ее размер, по расчетам экономистов, оставляет желать лучшего.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Минсоцполитики придумали «ноу-хау», которое может повысить привлекательность на рынке труда людей предпенсионного возраста. Речь идет об отказе украинцами старше 50 лет от участия в накопительной пенсионной системе. Чиновники уверены, что предприниматели, которым не нужно будет платить за человека обязательные соцотчисления, охотнее будут принимать на работу таких людей.

Фото: Укринформ

611

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter