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Украина

А как же российская вакцина? Стерненко съязвил по поводу заболевания партнера Медведчука

10:19 16 ноября 2020
Сергей Стерненко

Известный одесский активист Сергей Стерненко не смог пройти мимо новости об инфицировании соратника Виктора Медведчука Вадима Рабиновича. В своем Twitter он напомнил оппозиционному политику о его обещании доставить в Одессу российскую «чудо-вакцину» от COVID-19.

По мнению Стерненко, инфицирование Рабиновича может означать как-то, что Медведчук «зажал» для него вакцину, так и то, что эта вакцина — фейк.

Тем временем о самочувствии заразившегося 67-летнего политика ничего не известно.

Напомним, на данный момент коронавирусом заражено практически все руководство Верховной Рады — положительные тесты получили спикер парламента Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

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