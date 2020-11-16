Умер болевший коронавирусом мэр Конотопа

От коронавируса скончался еще один новоизбранный мэр — 16 ноября стало известно о смерти мэра Конотопа Александра Лугового. О случившемся в сети сообщил народный депутат Игорь Молоток.

«Ушел из жизни новоизбранный мэр Конотопа Александр Луговой. Страшная весть и большая потеря. Он победил на выборах и отчаянно боролся за жизнь с коварной болезнью. Казалось, что самое страшное уже позади, но это было не так», — написал он.

Сам Луговой 31 октября сообщал в Facebook, что его состояние стабилизировалось и он вернется к работе в недельный срок. Последний его пост в соцсети был опубликован 12 ноября.

В мэры Конотопа он баллотировался как самовыдвиженец, набрав 37% голосов пришедших на выборы горожан.

Ранее от осложений после инфицирования скончался мэр Борисполя Анатолий Федорчук, который по итогам выборов в местные органы власти набрал наибольшее количество голосов, а также 52-летний глава одной из самых обеспеченных на Львовщине Мурованской объединенной территориальной общины (ОТО) Зиновий Петрух. Его смерть наступила через 6 дней после его избрания на новый срок.

Фото Facebook Александра Лугового

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