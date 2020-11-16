Перемена во внешности Юлии Тимошенко поразила украинцев

Лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко прибыла на заседание согласительного совета парламента с новой прической — она сделала объемную укладку волос, которые к тому же оказались еще и завиты.

Фото показал фотограф Ян Доборносов в Facebook.

«Новая прическа», — прокомментировал он.

Пользователи сети решили, что изменение прически «Леди Ю.» явно о чем-то свидетельствует.

«Наверное, она что-то уже знает», «На премьера метит, старается», — написали они в комментариях.

Напомним, 30 сентября Юлия Тимошенко вернулась к работе в парламенте после перенесенного коронавирусного заболевания.



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