Украинцам предложили работу в больницах
В Минздраве Украины, руководитель которого Максим Степанов привыкает к новой роли инфицированного пациента, призвали оказавшихся в простое мелких предпринимателей помочь учреждениям здравоохранения. По словам заместителя министра Ирины Микичак на брифинге 16 ноября, в настоящее время больницы нуждаются в специалистах самых разных профилей — экономистах, бухгалтерах, слесарях, технических работниках.
«Давайте вместе укреплять медицину … нужны сильные и здоровые рабочие руки», — заявила замминистра, призвав предпринимателей помочь закрыть вакансии в системе здравоохранения.
Напомним, в украинских больницах до сих пор остро стоит вопрос с обеспечением пациентов медицинским кислородом, для которого необходимы инженерные решения.
Фото izmacity.com/573
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