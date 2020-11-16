Украинцам предложили работу в больницах

В Минздраве Украины, руководитель которого Максим Степанов привыкает к новой роли инфицированного пациента, призвали оказавшихся в простое мелких предпринимателей помочь учреждениям здравоохранения. По словам заместителя министра Ирины Микичак на брифинге 16 ноября, в настоящее время больницы нуждаются в специалистах самых разных профилей — экономистах, бухгалтерах, слесарях, технических работниках.

«Давайте вместе укреплять медицину … нужны сильные и здоровые рабочие руки», — заявила замминистра, призвав предпринимателей помочь закрыть вакансии в системе здравоохранения.

Напомним, в украинских больницах до сих пор остро стоит вопрос с обеспечением пациентов медицинским кислородом, для которого необходимы инженерные решения.

Фото izmacity.com/

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