У Тимошенко раскрыли автора ее нового стиля

После появления лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко в Раде утром 16 ноября «ФАКТЫ» задали несколько вопросов пресс-секретарю политика Марине Сороке.

ФАКТЫ: Марина, здравствуйте. Ответьте, пожалуйста, а кто стилист Юлии Владимировны? Кто парикмахер? Ее сегодняшний образ — это по совету стилиста? Или Юлия Владимировна сама?

Марина Сорока: Юлія Володимирівна сама собі стиліст)

ФАКТЫ: И эту прическу делала сама? Или все-таки в салоне?

Марина Сорока: Це я не знаю. Але, як в кожної жінки, в неї є перукар)

А тем временем парламентский корреспондент Ян Доброносов показал, как же выглядит новая прическа Тимошенко сзади.

Напомним, в 2009 году «ФАКТЫ» публиковали интервью с личным парикмахером Тимошенко. Тогда она заявила, что и знаменитую косу Юлия Владимировна придумала для себя сама.

Фото Facebook Юлии Тимошенко

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