У «карантина выходного дня» оказалось важное условие

В Министерстве здравоохранения продолжают отстаивать необходимость соблюдения трехнедельного «карантина выходного дня», так как введение полного локдауна на этот период катастрофически ударит по экономике. Об этом во время селекторного совещания в Кабинете Министров заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Вместе с тем он сделал важную оговорку о прогнозируемой эффективности мини-локдауна.

«Когда мы говорим о карантине выходного дня, то в случае, если он будет выполняться на 100%, это значительно повлияет на коэффициенты прироста за неделю», — цитирует эпидемиолога пресс-служба Кабинета Министров.

Напротив, по словам Ляшко, умеренный коэффициент прироста за неделю даст возможность как можно дольше держать систему здравоохранения в полной готовности.

Тем временем Верховная Рада на заседании 17 ноября намерена рассмотреть проекты постановления об отмене карантина выходного дня, а также о введении системы предупреждения бизнеса о введении новых ограничений как минимум за неделю. Об этом заявила вице-спикер Елена Кондратюк.

Также депутаты приглашают в стены Рады весь состав Кабмина, чтобы услышать о плане «выхода из карантина».

Напомним, что на выходных 14−15 ноября полиции пришлось прибегать к силовым действиям, чтобы прекратить нарушения «карантина выходного дня».

Фото rivne1.tv/

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