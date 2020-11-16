Суд отменил арест Януковича

Киевский апелляционный суд на заседании 16 ноября отменил решение Печерского суда Киева от 12 мая о заочном аресте экс-президента Украины Виктора Януковича. Дело касается силового разгона Евромайдана 18−20 февраля 2014 года и теперь возвращается в суд первой инстанции.

Об этом судья заявила во время заседания, сообщает Громадське.

Это решение суда дало право стороне обвинения возможность начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры планировали обращаться в суд по поводу разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Напомним, в январе 2019 года Оболонский районный суд Киева признал экс-президента виновным в государственной измене (по ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы. Тогда Янукович был осужден за государственную измену и соучастие в ведении агрессивной войны (агрессивных военных действий) против Украины со стороны Российской Федерации.

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Фото aif.ru/

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